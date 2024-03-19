Разин — о второй победе над «Спартаком»: жалко, что столько большинства растранжирили

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу во втором матче серии с «Спартаком» (1:0) и посетовал на плохую реализацию большинства. Магнитогорцы во втором периоде дважды играли в формате «5 на 3», но не смогли забросить шайбу. Единственный гол в матче был забит в равных составах.

«Тяжёлые ощущения, тяжёлая игра. Но в плей-офф никуда без таких игр. Сегодня сыграли очень строго. Конечно, жалко, что столько большинства растранжирили. «Спартак» перестроился, играл активно в меньшинстве. Это занимает много сил. Моменты были, надо было забивать, но не пошло. Где-то перескакивала шайба, где-то перепрыгивала. Но идём на позитиве. Ребята молодцы, выстояли, проявили самоотверженность и хладнокровие. Илюха нас подтаскивал, пятак подчищали.

Хиты соперников? Всегда говорю, что мстить надо голами. Меньше драк, больше игры в хоккей», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

Оба матча серии магнитогорцы выиграли всухую. Первый матч противостояния закончился победой «Металлурга» со счётом 4:0. Третий матч серии пройдёт в Москве 21 марта.