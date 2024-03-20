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Николай Коваленко стал игроком «Колорадо Иглз» из АХЛ

Николай Коваленко стал игроком «Колорадо Иглз» из АХЛ
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Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Николай Коваленко был официально отдан в аренду в «Колорадо Иглз», который выступает в АХЛ, сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, 24-летний хоккеист продолжит в новом клубе реабилитацию после травмы ноги, которую он получил в конце сезона в КХЛ.

В прошедшем регулярном сезоне за «Торпедо» 24-летний Коваленко принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 11 шайб и сделал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 34 очка. В плей-офф КХЛ форвард сыграл пять матчей против СКА, где набрал 4 (0+4) очка.

В 2018 году Коваленко был выбран на драфте НХЛ клубом «Колорадо Эвеланш» в шестом раунде под общим 171-м номером.

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20 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2-й период
2 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 06:36     1:1 Уокер (Перунович, Фолк) – 08:48     2:1 Торопченко (Фолк, Уокер) – 24:44     2:2 Миттельштадт – 26:41    

Михаил Гуляев передаёт привет болельщикам «Колорадо»:

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