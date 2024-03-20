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Гол Драйзайтля в овертайме принёс «Эдмонтону» победу над «Монреалем»

Гол Драйзайтля в овертайме принёс «Эдмонтону» победу над «Монреалем»
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В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ).

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Макдэвид (Экхольм) – 09:20     2:0 Хенрик (Экхольм, Бушар) – 34:55     2:1 Судзуки (Слафковски, Савар) – 40:32     2:2 Гуле (Эванс, Харрис) – 44:43     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 63:18 (pp)    

Шайбами в составе победителей отметились Коннор Макдэвид, Адам Хенрик и Леон Драйзайтль (решающая в овертайме).

Также Макдэвид, занимающий третье место в бомбардирской гонке нынешнего сезона, ассистировал Драйзайтлю в овертайме.

У хозяев отличились Ник Судзуки и Кейден Гуле.

«Эдмонтон» набрал 86 очков и занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.

«Канадиенс» потерпели третье поражение подряд, имеют 62 очка и идут седьмыми в Атлатическом дивизионе.

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