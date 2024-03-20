Гол Драйзайтля в овертайме принёс «Эдмонтону» победу над «Монреалем»

В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ).

Шайбами в составе победителей отметились Коннор Макдэвид, Адам Хенрик и Леон Драйзайтль (решающая в овертайме).

Также Макдэвид, занимающий третье место в бомбардирской гонке нынешнего сезона, ассистировал Драйзайтлю в овертайме.

У хозяев отличились Ник Судзуки и Кейден Гуле.

«Эдмонтон» набрал 86 очков и занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.

«Канадиенс» потерпели третье поражение подряд, имеют 62 очка и идут седьмыми в Атлатическом дивизионе.