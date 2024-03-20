Гол Драйзайтля в овертайме принёс «Эдмонтону» победу над «Монреалем»
Поделиться
В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ).
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Макдэвид (Экхольм) – 09:20 2:0 Хенрик (Экхольм, Бушар) – 34:55 2:1 Судзуки (Слафковски, Савар) – 40:32 2:2 Гуле (Эванс, Харрис) – 44:43 3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 63:18 (pp)
Шайбами в составе победителей отметились Коннор Макдэвид, Адам Хенрик и Леон Драйзайтль (решающая в овертайме).
Также Макдэвид, занимающий третье место в бомбардирской гонке нынешнего сезона, ассистировал Драйзайтлю в овертайме.
У хозяев отличились Ник Судзуки и Кейден Гуле.
«Эдмонтон» набрал 86 очков и занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.
«Канадиенс» потерпели третье поражение подряд, имеют 62 очка и идут седьмыми в Атлатическом дивизионе.
Комментарии
- 20 марта 2024
-
07:07
-
06:44
-
06:36
-
06:22
-
06:10
-
05:53
-
05:37
-
05:35
-
05:19
-
04:40
-
04:38
-
03:49
- 19 марта 2024
-
23:59
-
23:45
-
23:33
-
23:28
-
23:18
-
23:13
-
23:05
-
23:00
-
22:51
-
22:46
-
22:41
-
22:33
-
22:30
-
22:25
-
22:10
-
22:04
-
22:00
-
22:00
-
21:51
-
21:40
-
21:31
-
21:24
-
21:12