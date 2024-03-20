Гол Кирилла Капризова помог «Миннесоте» одержать победу над «Анахаймом»

Сегодня, 20 марта, «Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Райан Хартман, Джон Меррилл, Джейк Луккини и российский нападающий Кирилл Капризов.

После 69 матчей «Миннесота» занимает девятое место в Западной конференции с 76 очками. «Анахайм» расположился на 14-й строчке, набрав 49 очков в 69 играх.

Следующий матч «Миннесота» проведёт с «Лос-Анджелес Кингз», а «Анахайм» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».

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