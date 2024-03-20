Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ, опережая Маккиннона на одно очко

В Пэрадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:5).

Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился в этом матче голом и тремя результативными передачами.

Таким образом, на счету Кучерова стало 118 (41+77) очков в нынешнем сезоне. Россиянин вновь вышел на первое место в гонке бомбардиров текущей регулярки, опередив звёздного форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (117).

Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этом регулярном чемпионате. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.

«Лайтнинг» набрали 80 очков и занимают четвёртое место в Атлантическом дивизионе.