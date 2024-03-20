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Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ, опережая Маккиннона на одно очко

Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ, опережая Маккиннона на одно очко
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В Пэрадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:5).

Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился в этом матче голом и тремя результативными передачами.

Таким образом, на счету Кучерова стало 118 (41+77) очков в нынешнем сезоне. Россиянин вновь вышел на первое место в гонке бомбардиров текущей регулярки, опередив звёздного форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (117).

Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этом регулярном чемпионате. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.

«Лайтнинг» набрали 80 очков и занимают четвёртое место в Атлантическом дивизионе.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Маршессо (Теодор, Айкел) – 01:14     1:1 Чирелли (Хагель) – 07:00 (sh)     1:2 Дюклер (Кучеров) – 10:37     2:2 Хауден (Колесар) – 36:52     2:3 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 44:52 (pp)     3:3 Хаттон (Колесар) – 48:16     3:4 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 52:14     3:5 Кучеров (Чернак, Стэмкос) – 58:51    
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