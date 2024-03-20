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Все результаты игрового дня НХЛ 20 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 20 марта
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Сегодня, 20 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Пастрняк (Грызлик, Заха) – 08:27     2:0 Пастрняк – 11:23     2:1 Пинто (Жиру, Шабо) – 33:08 (pp)     3:1 Бразо (Шаттенкирк, Гики) – 38:51 (pp)     3:2 Ткачук (Чикран, Батерсон) – 39:56     4:2 Пастрняк (Шаттенкирк, Хайнен) – 44:43     5:2 Боквист (Бичер, Шаттенкирк) – 45:08     6:2 Бразо (Дебраск, Гики) – 58:06 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Мерсер (Носек, Палат) – 05:35     1:1 Петтерссон (Бантинг, Ракелль) – 27:16     2:1 Майер (Хьюз, Братт) – 34:20 (pp)     3:1 Хольц (Хьюз, Хьюз) – 48:58     4:1 Мерсер (Носек, Палат) – 49:14     5:1 Майер (Братт, Хьюз) – 56:53 (pp)     5:2 Раст (Кросби) – 57:15    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Иафалло, Шмидт) – 24:04     1:1 Веннберг (Лафреньер, Рослович) – 29:30 (pp)     1:2 Коннор (Монахан, Тоффоли) – 32:18 (pp)     1:3 Шайфли – 37:55     2:3 Лафреньер (Фокс, Трочек) – 58:06     2:4 Шайфли (Моррисси, Монахан) – 59:51    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Типпетт (Йорк, Фрост) – 00:19     2:0 Санхайм (Хэтэуэй) – 20:56     3:0 Фрост (Аттард) – 36:26     3:1 Нюландер (Мэттьюс, Таварес) – 41:11 (pp)     3:2 Бертуцци (Райлли, Таварес) – 50:16     4:2 Лотон (Типпетт) – 53:00     4:3 Таварес (Бертуцци, Мэттьюс) – 57:50    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Веренски – 05:56     0:2 Тексье (Веренски, Сиверсон) – 13:43     1:2 Рэймонд (Фаббри, Кейн) – 22:57 (pp)     2:2 Зайдер (Шьяро, Расмуссен) – 24:23     2:3 Марченко (Веренски, Годро) – 44:26 (pp)     3:3 Рэймонд (Кейн, Гостисбер) – 59:47     4:3 Кейн (Дебринкэт, Зайдер) – 60:48    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Шей, Гюнцель) – 12:48     0:2 Джарвис (Гюнцель, Славин) – 14:53     0:3 Нечас (Кузнецов, Шей) – 19:58 (pp)     1:3 Палмьери (Нельсон, Хорват) – 44:30     1:4 Гюнцель (Ахо) – 56:22    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 06:36     1:1 Уокер (Перунович, Фолк) – 08:48     2:1 Торопченко (Фолк, Уокер) – 24:44     2:2 Миттельштадт (Жирар, Друен) – 26:41     3:2 Шенн (Нейборс) – 28:43     3:3 Рантанен (Друен, Ничушкин) – 38:46 (pp)     3:4 Рантанен (Ничушкин) – 44:15    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
8 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Йози (Макдона, Форсберг) – 11:18     1:1 Гранлунд (Костин, Ферраро) – 17:18     1:2 Ферраро (Бордело, Бейли) – 25:46     2:2 Цукер (Сиссонс, Макдона) – 29:37     3:2 Маккэррон (Шервуд, Йози) – 35:26     4:2 Евангелиста (Йози, Форсберг) – 37:50     5:2 Маккэррон (Шервуд) – 50:35     6:2 Янковски (Бэрри, Бовиллье) – 54:13     7:2 Форсберг (Нюквист, Макдона) – 54:43     8:2 Новак (Шервуд, Янковски) – 56:16    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Макдэвид (Экхольм) – 09:20     2:0 Хенрик (Экхольм, Бушар) – 34:55     2:1 Судзуки (Слафковски, Савар) – 40:32     2:2 Гуле (Эванс, Харрис) – 44:43     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 63:18 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Фолиньо, Болди) – 20:35     0:2 Меррилл (Годро, Хуснутдинов) – 21:56     0:3 Капризов (Хартман, Болди) – 31:50 (pp)     0:4 Луккини (Бекман) – 53:03    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Маршессо (Теодор, Айкел) – 01:14     1:1 Чирелли (Хагель) – 07:00 (sh)     1:2 Дюклер (Кучеров) – 10:37     2:2 Хауден (Колесар) – 36:52     2:3 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 44:52 (pp)     3:3 Хаттон (Колесар) – 48:16     3:4 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 52:14     3:5 Кучеров (Чернак, Стэмкос) – 58:51    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Лаферрье (Лизотт, Дюбуа) – 12:03     1:1 Фолиньо (Курашев, Джонс) – 14:27 (pp)     2:1 Гавриков (Копитар, Кемпе) – 29:32     3:1 Копитар (Кемпе) – 31:52     4:1 Копитар (Кемпе, Фиала) – 39:08 (pp)     5:1 Дано (Мур, Фиала) – 45:47     5:2 Корчински (Курашев, Бедард) – 54:16     6:2 Льюис (Дюбуа, Гавриков) – 57:10    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Гарланд (Хьюз, Петтерссон) – 04:06     2:0 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 33:48 (pp)     2:1 Далин (Пауэр, Так) – 49:23     3:1 Петтерссон (Миллер) – 58:09     3:2 Далин (Томпсон, Так) – 59:39    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 97 очками после 70 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 94 очка за 69 матчей.

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