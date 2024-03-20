Все результаты игрового дня НХЛ 20 марта
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Сегодня, 20 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Пастрняк (Грызлик, Заха) – 08:27 2:0 Пастрняк – 11:23 2:1 Пинто (Жиру, Шабо) – 33:08 (pp) 3:1 Бразо (Шаттенкирк, Гики) – 38:51 (pp) 3:2 Ткачук (Чикран, Батерсон) – 39:56 4:2 Пастрняк (Шаттенкирк, Хайнен) – 44:43 5:2 Боквист (Бичер, Шаттенкирк) – 45:08 6:2 Бразо (Дебраск, Гики) – 58:06 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Мерсер (Носек, Палат) – 05:35 1:1 Петтерссон (Бантинг, Ракелль) – 27:16 2:1 Майер (Хьюз, Братт) – 34:20 (pp) 3:1 Хольц (Хьюз, Хьюз) – 48:58 4:1 Мерсер (Носек, Палат) – 49:14 5:1 Майер (Братт, Хьюз) – 56:53 (pp) 5:2 Раст (Кросби) – 57:15
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Иафалло, Шмидт) – 24:04 1:1 Веннберг (Лафреньер, Рослович) – 29:30 (pp) 1:2 Коннор (Монахан, Тоффоли) – 32:18 (pp) 1:3 Шайфли – 37:55 2:3 Лафреньер (Фокс, Трочек) – 58:06 2:4 Шайфли (Моррисси, Монахан) – 59:51
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Типпетт (Йорк, Фрост) – 00:19 2:0 Санхайм (Хэтэуэй) – 20:56 3:0 Фрост (Аттард) – 36:26 3:1 Нюландер (Мэттьюс, Таварес) – 41:11 (pp) 3:2 Бертуцци (Райлли, Таварес) – 50:16 4:2 Лотон (Типпетт) – 53:00 4:3 Таварес (Бертуцци, Мэттьюс) – 57:50
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Веренски – 05:56 0:2 Тексье (Веренски, Сиверсон) – 13:43 1:2 Рэймонд (Фаббри, Кейн) – 22:57 (pp) 2:2 Зайдер (Шьяро, Расмуссен) – 24:23 2:3 Марченко (Веренски, Годро) – 44:26 (pp) 3:3 Рэймонд (Кейн, Гостисбер) – 59:47 4:3 Кейн (Дебринкэт, Зайдер) – 60:48
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Шей, Гюнцель) – 12:48 0:2 Джарвис (Гюнцель, Славин) – 14:53 0:3 Нечас (Кузнецов, Шей) – 19:58 (pp) 1:3 Палмьери (Нельсон, Хорват) – 44:30 1:4 Гюнцель (Ахо) – 56:22
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 06:36 1:1 Уокер (Перунович, Фолк) – 08:48 2:1 Торопченко (Фолк, Уокер) – 24:44 2:2 Миттельштадт (Жирар, Друен) – 26:41 3:2 Шенн (Нейборс) – 28:43 3:3 Рантанен (Друен, Ничушкин) – 38:46 (pp) 3:4 Рантанен (Ничушкин) – 44:15
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
8 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Йози (Макдона, Форсберг) – 11:18 1:1 Гранлунд (Костин, Ферраро) – 17:18 1:2 Ферраро (Бордело, Бейли) – 25:46 2:2 Цукер (Сиссонс, Макдона) – 29:37 3:2 Маккэррон (Шервуд, Йози) – 35:26 4:2 Евангелиста (Йози, Форсберг) – 37:50 5:2 Маккэррон (Шервуд) – 50:35 6:2 Янковски (Бэрри, Бовиллье) – 54:13 7:2 Форсберг (Нюквист, Макдона) – 54:43 8:2 Новак (Шервуд, Янковски) – 56:16
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Макдэвид (Экхольм) – 09:20 2:0 Хенрик (Экхольм, Бушар) – 34:55 2:1 Судзуки (Слафковски, Савар) – 40:32 2:2 Гуле (Эванс, Харрис) – 44:43 3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 63:18 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Фолиньо, Болди) – 20:35 0:2 Меррилл (Годро, Хуснутдинов) – 21:56 0:3 Капризов (Хартман, Болди) – 31:50 (pp) 0:4 Луккини (Бекман) – 53:03
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Маршессо (Теодор, Айкел) – 01:14 1:1 Чирелли (Хагель) – 07:00 (sh) 1:2 Дюклер (Кучеров) – 10:37 2:2 Хауден (Колесар) – 36:52 2:3 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 44:52 (pp) 3:3 Хаттон (Колесар) – 48:16 3:4 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 52:14 3:5 Кучеров (Чернак, Стэмкос) – 58:51
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Лаферрье (Лизотт, Дюбуа) – 12:03 1:1 Фолиньо (Курашев, Джонс) – 14:27 (pp) 2:1 Гавриков (Копитар, Кемпе) – 29:32 3:1 Копитар (Кемпе) – 31:52 4:1 Копитар (Кемпе, Фиала) – 39:08 (pp) 5:1 Дано (Мур, Фиала) – 45:47 5:2 Корчински (Курашев, Бедард) – 54:16 6:2 Льюис (Дюбуа, Гавриков) – 57:10
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Гарланд (Хьюз, Петтерссон) – 04:06 2:0 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 33:48 (pp) 2:1 Далин (Пауэр, Так) – 49:23 3:1 Петтерссон (Миллер) – 58:09 3:2 Далин (Томпсон, Так) – 59:39
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 97 очками после 70 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 94 очка за 69 матчей.
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