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«СКА проделал хорошую работу, но…» Защитник «Автомобилиста» Эберт — о матчах в Петербурге

«СКА проделал хорошую работу, но…» Защитник «Автомобилиста» Эберт — о матчах в Петербурге
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Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт высказался о двух победах над СКА в рамках серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Поверил бы, если бы до начала серии мне сказали, что выиграем оба матча в Петербурге? Я верю в нашу команду, так что для меня это не является чем-то сумасшедшим. Да, у СКА хорошая команда, мы это знаем. Ожидали от них сильной игры, хотелось сыграть с ними поскорее. Они проделали хорошую работу, но… Ещё рано делать выводы, серия переезжает в Екатеринбург.

До гола СКА игра была спокойной? Когда они забросили, наше преимущество сократилось всего до одного гола. Конечно, после этого обстановка накалилась. Сопернику нужно было нарастить обороты, нам же было необходимо этому противостоять. Думаю, мы отлично с этим справились. Наш голкипер был великолепен — что ещё можно сказать об Аликине? С ним очень комфортно играть, мы уверены в нём. Мы стараемся блокировать каждый бросок, а он отражает всё, что пролетает мимо нас. Здорово играть вместе с ним», — сказал Эберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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