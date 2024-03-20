Кросби: каков бы ни был наивысший уровень отчаяния, «Питтсбург» находится именно там

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о ситуации в команде после поражения от «Нью-Джерси Дэвилз» (2:5).

«Каков бы ни был наивысший уровень отчаяния, „Питтсбург“ находится именно там. Нам ничего другого не остаётся, кроме как играть с настойчивостью и пытаться побеждать», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Кросби провёл 68 матчей, в которых забросил 33 шайбы и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 69 очков.

«Пингвины» с 69 очками в активе занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. «Питтсбург» отстаёт от восьмого места на семь очков. В следующем матче «Пингвинз» сыграют в гостях с «Даллас Старз».