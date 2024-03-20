Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

20 марта главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Кучеров возглавил гонку бомбардиров, изменение правила офсайда в футболе. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона НХЛ со 118 очками (47+77), в футболе могут изменить правило определения офсайда, в «Байере» высказались о будущем главного тренера команды Хаби Алонсо. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ, опережая Маккиннона на одно очко.
  2. Правило офсайда в футболе может претерпеть серьёзные изменения — Marca.
  3. В «Байере» ответили на вопрос о будущем Хаби Алонсо.
  4. Стали известны имена 10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Cies Football Observatory.
  5. Гол Кирилла Капризова помог «Миннесоте» одержать победу над «Анахаймом».
  6. В «Реале» приняли решение по соглашению с Андреем Луниным.
  7. «Барселона» официально объявила о проведении третьего турне по США летом 2024 года.
  8. Дабл-дабл и 35 очков Йокича помогли «Денверу» победить на выезде «Миннесоту».
  9. Четыре очка Кучерова и 24 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Вегас».
  10. Защитник «Боруссии» Дортмунд Хуммельс планирует завершение карьеры.
Все результаты игрового дня НХЛ 20 марта
Все результаты игрового дня НХЛ 20 марта
Ваше расписание на среду:
9 топ-событий среды: ключевые матчи в плей-офф КХЛ, ЧР по лыжам, баскетбол и волейбол
9 топ-событий среды: ключевые матчи в плей-офф КХЛ, ЧР по лыжам, баскетбол и волейбол
Все результаты игрового дня НБА 20 марта
Все результаты игрового дня НБА 20 марта
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android