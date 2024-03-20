Кучеров возглавил гонку бомбардиров, изменение правила офсайда в футболе. Главное к утру

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона НХЛ со 118 очками (47+77), в футболе могут изменить правило определения офсайда, в «Байере» высказались о будущем главного тренера команды Хаби Алонсо. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 20 марта Все результаты игрового дня НХЛ 20 марта