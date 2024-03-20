Кучеров возглавил гонку бомбардиров, изменение правила офсайда в футболе. Главное к утру
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона НХЛ со 118 очками (47+77), в футболе могут изменить правило определения офсайда, в «Байере» высказались о будущем главного тренера команды Хаби Алонсо. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ, опережая Маккиннона на одно очко.
- Правило офсайда в футболе может претерпеть серьёзные изменения — Marca.
- В «Байере» ответили на вопрос о будущем Хаби Алонсо.
- Стали известны имена 10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Cies Football Observatory.
- Гол Кирилла Капризова помог «Миннесоте» одержать победу над «Анахаймом».
- В «Реале» приняли решение по соглашению с Андреем Луниным.
- «Барселона» официально объявила о проведении третьего турне по США летом 2024 года.
- Дабл-дабл и 35 очков Йокича помогли «Денверу» победить на выезде «Миннесоту».
- Четыре очка Кучерова и 24 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Вегас».
- Защитник «Боруссии» Дортмунд Хуммельс планирует завершение карьеры.
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