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Капризов установил рекорд «Миннесоты» по скорости забрасывания 150 шайб

Капризов установил рекорд «Миннесоты» по скорости забрасывания 150 шайб
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Сегодня, 20 марта, «Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой, которая стала 150-й для него в карьере в Национальной хоккейной лиге. Как сообщает пресс-служба НХЛ, 26-летний форвард установил рекорд «Миннесоты» по скорости забрасывания 150 шайб. Для этого Кириллу понадобилось 265 матчей. Он обошёл Мариана Габорика, которому для достижения этого показателя понадобилось 383 встречи.

После 69 матчей «Миннесота» занимает девятое место в Западной конференции с 76 очками. Следующий матч «Миннесота» проведёт с «Лос-Анджелес Кингз».

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