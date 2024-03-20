Мартемьянов о вратарях «Амура» в плей-офф: не искали добра от добра, Бобков опытный игрок

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался об игре вратарей хабаровского клуба в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024 с магнитогорским «Металлургом» (2-4).

«Мог ли Лозебников сыграть в шестом матче серии? Нет, мы Бобкова рассматривали как основного вратаря, и он должен был выходить. Теоретически, если бы у Игоря были какие-то серьёзные — подчёркиваю, серьёзные — проблемы, может быть. Но мы не стали искать от добра добра, Игорь продолжал играть. Он вратарь опытный, за плечами не один плей-офф. На 95-98% сомнений в том, что он будет играть, у меня не было», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Мартемьяновым читайте на «Чемпионате» сегодня, 20 марта, в 12:00 мск.