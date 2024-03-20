Эберт: «Автомобилист» считали андердогом в плей-офф? Что есть, то есть

Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт оценил тот факт, что в клуб из Екатеринбурга мало кто верил до начала серии 1/4 финала Кубка Гагарина со СКА (2-0).

«Автомобилист» и в первом раунде, и сейчас называли андердогами? Что есть, то есть. Если нас хотят так называть — пожалуйста. Мы верим в себя. Если посмотрите на нашу команду, увидите, что все — и верхние, и нижние звенья — играют в свой лучший хоккей. Это опасная комбинация. Хотим идти от матча к матчу. Да, мы взяли хороший старт, но СКА ещё никоим образом не выпал из борьбы. Ещё слишком рано.

Наш фокус на следующем матче. Сейчас мы немного отдохнём, а затем начнём готовиться к следующей игре. Ничего не будем менять, просто выйдем с тем же настроем, как и на первые два матча. Постараемся хорошо войти в игру, играть как единое целое, соблюдать дисциплину и реализовывать все возможности — будь то игра в большинстве или же просто хороший момент», — сказал Эберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.