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Купер: даже не понял, что Кучеров набрал 4 очка, кажется, у него такое почти каждую игру

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал про игру российского нападающего Никиты Кучерова, который во встрече с «Вегас Голден Найтс» забил гол и отдал три результативные передачи.

«Я и не подозревал, что сегодня Кучеров набрал четыре очка. Такое ощущение, что он набирает столько почти каждую игру», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, на счету Кучерова стало 118 (41+77) очков в нынешнем сезоне. Россиянин вновь вышел на первое место в гонке бомбардиров текущей регулярки, опередив звёздного форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (117).

Напомним, в Пэрадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:5).