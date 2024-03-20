Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Купер: даже не понял, что Кучеров набрал 4 очка, кажется, у него такое почти каждую игру

Купер: даже не понял, что Кучеров набрал 4 очка, кажется, у него такое почти каждую игру
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал про игру российского нападающего Никиты Кучерова, который во встрече с «Вегас Голден Найтс» забил гол и отдал три результативные передачи.

«Я и не подозревал, что сегодня Кучеров набрал четыре очка. Такое ощущение, что он набирает столько почти каждую игру», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, на счету Кучерова стало 118 (41+77) очков в нынешнем сезоне. Россиянин вновь вышел на первое место в гонке бомбардиров текущей регулярки, опередив звёздного форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (117).

Напомним, в Пэрадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:5).

Материалы по теме
Что за матч Кучерова! Покуражился над чемпионом НХЛ, вернув лидерство в гонке бомбардиров
Что за матч Кучерова! Покуражился над чемпионом НХЛ, вернув лидерство в гонке бомбардиров
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android