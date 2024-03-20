Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чемпион СССР: у «Спартака» в серии с «Металлургом» не горят глаза, настроя не вижу

Чемпион СССР: у «Спартака» в серии с «Металлургом» не горят глаза, настроя не вижу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Спартака», чемпион СССР Виктор Пачкалин оценил стартовые игры второго раунда красно-белых с «Металлургом» (0-2 в серии).

«Трудно такое комментировать. Я помню, когда игроки «Спартака» стояли и слушали гимн России перед матчем с «Северсталью» на первой стадии плей-офф. И какие у них были лица! Такая энергия от них шла, мне показалось, даже я зарядился. Они вышли и обыграли «Северсталь». А сейчас я такого настроя не вижу. Не знаю, что случилось. Глаза так у спартаковцев не горят.

Молодая команда, не привыкла ещё к кубковым битвам? Согласен. Но тут уж молодая-не молодая, выходи, бейся. Чтобы ты пришёл после игры в раздевалку к своему шкафчику и не мог раздеться, а с тебя ручьём пот… Вот такая должна быть отдача», — цитирует Пачкалина «РБ Спорт».

Вчера, 19 марта, «Спартак» проиграл с минимальным счётом 0:1. За два первых матча серии «Спартак» не смог забросить ни одной шайбы. Напомним, первый матч противостояния завершился сухой победой магнитогорцев со счётом 4:0. В обеих встречах ворота «Металлурга» защищал голкипер Илья Набоков.

Напомним, «Спартак» является самой результативной командой прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. За 68 игр регулярки красно-белые забросили 233 шайбы.

Материалы по теме
«Магнитка» вновь засушила «Спартак». Куда исчезла лучшая атака сезона КХЛ?
«Магнитка» вновь засушила «Спартак». Куда исчезла лучшая атака сезона КХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android