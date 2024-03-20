Чемпион СССР: у «Спартака» в серии с «Металлургом» не горят глаза, настроя не вижу

Бывший игрок «Спартака», чемпион СССР Виктор Пачкалин оценил стартовые игры второго раунда красно-белых с «Металлургом» (0-2 в серии).

«Трудно такое комментировать. Я помню, когда игроки «Спартака» стояли и слушали гимн России перед матчем с «Северсталью» на первой стадии плей-офф. И какие у них были лица! Такая энергия от них шла, мне показалось, даже я зарядился. Они вышли и обыграли «Северсталь». А сейчас я такого настроя не вижу. Не знаю, что случилось. Глаза так у спартаковцев не горят.

Молодая команда, не привыкла ещё к кубковым битвам? Согласен. Но тут уж молодая-не молодая, выходи, бейся. Чтобы ты пришёл после игры в раздевалку к своему шкафчику и не мог раздеться, а с тебя ручьём пот… Вот такая должна быть отдача», — цитирует Пачкалина «РБ Спорт».

Вчера, 19 марта, «Спартак» проиграл с минимальным счётом 0:1. За два первых матча серии «Спартак» не смог забросить ни одной шайбы. Напомним, первый матч противостояния завершился сухой победой магнитогорцев со счётом 4:0. В обеих встречах ворота «Металлурга» защищал голкипер Илья Набоков.

Напомним, «Спартак» является самой результативной командой прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. За 68 игр регулярки красно-белые забросили 233 шайбы.