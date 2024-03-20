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Кросби не попал в категорию «лучших из лучших» центров НХЛ по версии The Athletic

Кросби не попал в категорию «лучших из лучших» центров НХЛ по версии The Athletic
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Журналист Шон Джентиле в статье на сайте The Athletic представил различные категории лучших центральных нападающих Национальной хоккейной лиги.

В категорию «лучших из лучших» центров лиги попали Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»). Отмечается, что в данную категорию вошли «ультраэлитные хоккеисты, которые сейчас находятся на пике своей карьеры».

В категорию «Кубковые игроки» вошли Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Джек Айкел («Вегас Голден Найтс») и Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»). В данной список включены хоккеисты, которые «были двигателями чемпионских команд и которые ещё могут ими стать».

В список «В центре внимания» включены такие игроки, как Александр Барков («Флорида Пантерз»), Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс») и Роопе Хинц («Даллас Старз»). Здесь собраны игроки, которые «уже многое показали и могут сделать ещё больше в плей-офф этой весной».

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