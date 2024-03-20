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«Может кошмарить оппонентов силовыми. Ярославская школа». Мартемьянов об игре Коршкова

«Может кошмарить оппонентов силовыми. Ярославская школа». Мартемьянов об игре Коршкова
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал об игре форварда дальневосточного клуба Егора Коршкова.

«Как Коршков перезагрузился после провального старта сезона? Игра человека была видна, какие-то претензии высказывать я не имел права. Был спокойный, рабочий разговор, объясняли ошибки. Он прекрасно понимает, толковый, грамотный игрок, адекватно воспринимает замечания. Он один из лучших игроков в лиге по сохранению шайбы, спокойно может идти в обводку трёх игроков и из этой плотной игры выходить с шайбой, чем он и пользовался очень много. Вместе с ним в другом свете расцвели Влад Барулин и Стас Бочаров.

То, что человек привозит шайбу в зону, это уже полдела, чтобы его оценивать как нападающего. Он действует и в силовой обводке, проводит массу силовых приёмов, в одном из матчей просто закошмарил оборону противника своими силовыми. Это лидер команды, у него очень много положительных качеств. Возможно, в рамки загоняли его, а так ярославская школа хоккея везде видна», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Мартемьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Магнитка» нас прошла — это для них радость». Мартемьянов о прорывном сезоне «Амура»
Эксклюзив
«Магнитка» нас прошла — это для них радость». Мартемьянов о прорывном сезоне «Амура»
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