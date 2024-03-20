«Может кошмарить оппонентов силовыми. Ярославская школа». Мартемьянов об игре Коршкова

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал об игре форварда дальневосточного клуба Егора Коршкова.

«Как Коршков перезагрузился после провального старта сезона? Игра человека была видна, какие-то претензии высказывать я не имел права. Был спокойный, рабочий разговор, объясняли ошибки. Он прекрасно понимает, толковый, грамотный игрок, адекватно воспринимает замечания. Он один из лучших игроков в лиге по сохранению шайбы, спокойно может идти в обводку трёх игроков и из этой плотной игры выходить с шайбой, чем он и пользовался очень много. Вместе с ним в другом свете расцвели Влад Барулин и Стас Бочаров.

То, что человек привозит шайбу в зону, это уже полдела, чтобы его оценивать как нападающего. Он действует и в силовой обводке, проводит массу силовых приёмов, в одном из матчей просто закошмарил оборону противника своими силовыми. Это лидер команды, у него очень много положительных качеств. Возможно, в рамки загоняли его, а так ярославская школа хоккея везде видна», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.