Выиграет ли «Авангард» в первом матче после отставки Михаила Кравца?

Сегодня, 20 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут третьи встречи в сериях 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

В Ярославле «Локомотив» примет омский «Авангард». В предыдущей встрече железнодорожники разгромили «ястребов» со счётом 7:0, после чего главный тренер сибиряков Михаил Кравец был отправлен в отставку. Счёт в серии 2-0 в пользу ярославцев. Третий матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Выиграет ли «Авангард» в первом матче после отставки Михаила Кравца?»

Отметим, что исполняющим обязанности главного тренера «ястребов» назначен Сергей Звягин.

Напомним, следующие матчи в данной серии Кубка Гагарина будут сыграны 22 и, при необходимости, 24, 26 и 28 марта.