«Бывают такие годы, когда всё из рук валится». Мартемьянов — о травмах Бродхёрста

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о травмах форварда Алекса Бродхёрста в нынешнем сезоне.

«Говоря про Алекса: стечение обстоятельств. Там был кошмарный удар в спину, когда он выбыл на половину сезона. Считаю, за такие вещи надо получать дисквалификацию, а не по две минуты, просто человека вынесли. Это не только моей команды касается, в начале сезона многих лидеров вышибали такими же приёмами. Считаю, что надо в правилах ужесточить наказание за удары в спину, особенно у борта, так как человек может вообще закончить с хоккеем.

Потом Алекс где-то вирус подхватил, болезнь была, вышел — опять травма плеча раскрылась. Бывают такие годы, у меня в карьере у самого было два сезона, когда всё идёт кувырком и всё из рук валится. Мы ему доверяем, уважаем как игрока и человека, приняли решение продлить контракт на два года. То, что он игрок — это однозначно, быстрые руки, читает игру, очень много положительных качеств у него», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

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