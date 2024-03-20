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Мартемьянов: надо перевернуть мнение, что Дальний Восток — задворки хоккея

Мартемьянов: надо перевернуть мнение, что Дальний Восток — задворки хоккея
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов заявил, что руководство клуба делает всё возможное, чтобы повысить престиж игры на Дальнем Востоке.

«Сделаны ли предложения Коршкову и Шевченко? Менеджмент работает, моё желание продолжить с ними работу я не скрывал. Там уже как договорятся по контракту. Важный момент — сохранить костяк команды, потому что она собрана была со всей России-матушки: кто готов, кто не готов, приезжайте. Ещё в головах игроков и в пересудах между собой было: ой, Дальний Восток, что там делать, какая-то команда «Амур». Я всё это прекрасно слышал и знаю, что было.

Сейчас парни формируют другое мнение о команде и о Дальнем Востоке, это они делают и руководство клуба со своим пристальным вниманием. Руководство края очень внимательно относится к команде, я им за это благодарен. Надеюсь, мы перевернём это мнение, что Дальний Восток — задворки хоккея, надо убирать это всё и делать серьёзный клуб, чтобы народ ехал и играл сюда», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Мартемьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Магнитка» нас прошла — это для них радость». Мартемьянов о прорывном сезоне «Амура»
Эксклюзив
«Магнитка» нас прошла — это для них радость». Мартемьянов о прорывном сезоне «Амура»
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