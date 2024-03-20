Крикунов — о московском «Динамо»: а если Гусев заболеет, что тогда? Закрывать команду?

Бывший главный тренер сборной России и московского «Динамо» Владимир Крикунов оценил влияние нападающего бело-голубых Никиты Гусева на игру столичного клуба. Напомним, «Динамо» уступает «Трактору» в серии плей-офф КХЛ со счётом 0-2.

«Поражение «Динамо»? К сожалению, так случилось. Вратари, конечно, не очень хорошо сыграли. Я думаю, что из-за этого, наверное, и оборону трясёт. Не очень они убедительно сыграли. А так, вроде бы и моменты были, но там вратарь выручил, а наши — нет.

В целом «Динамо» играло нормально. Гусев забил свои два. Но надо всем напрягаться! Вся команда на одном Гусеве. А если он заболеет, что тогда? Закрывать команду, уходить, что ли, в отпуск? Несерьёзно всё это», — сказал Крикунов корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.