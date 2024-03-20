Третий бомбардир «Амура» в регулярке Шевченко, вероятно, останется в клубе

Нападающий Дмитрий Шевченко с большой долей вероятности продолжит выступать за «Амур». Об этом сообщает хоккейное агентство Winners.

«Мы согласовываем финальные детали соглашения и срок контракта», — сказано в сообщении агентства.

28-летний форвард в прошедшей регулярке стал третьим бомбардиром команды, набрав 33 (16+17) результативных балла в 66 встречах. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Шевченко провёл четыре встречи, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «+4».

Напомним, «Амур» вышел в плей-офф с восьмого места в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко после 68 встреч. В серии с «Металлургом» дальневосточный клуб уступил со счётом 2-4.