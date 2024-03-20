Экс-тренер сборной России оценил шансы «Динамо» Москва вернуться в серию с «Трактором»

Бывший главный тренер сборной России и московского «Динамо» Владимир Крикунов оценил шансы бело-голубых вернуться в серию с «Трактором» (0-2).

«Шансы «Динамо» вернуться в серию? Думаю, будет полегче сыграть в Челябинске. «Трактор» будет атаковать, но тут уже как «Динамо» сумеет распорядиться контратаками, которые могут получиться.

А так, я скажу, что играли-то неплохо. Игра даже легче даётся, чем с Минском. С Минском-то вообще тяжело было. Но здесь-то «Трактор» — команда игровая. Московское «Динамо» тоже. Поэтому вроде всё полегче, а видите: чуть-чуть тут с вратарями не пошло. Вот такие дела.

Я думаю, всё должно быть нормально. Вернутся в игру», — сказал Крикунов корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.