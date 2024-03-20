«Это может развалить «Авангард». Так обезглавить команду…» Экс-защитник клуба — о Кравце

Бывший защитник «Авангарда», а ныне эксперт Валерий Покровский высказался о решении омского клуба уволить главного тренера Михаила Кравца.

«Увольнение Михаила Кравца «Авангардом» вызвало у меня удивление и шок, честно говоря. Неплохо знаком с Михаилом Григорьевичем. Чтобы снимать его с должности в такой ситуации, должно было произойти что-то веское. Даже 0:7 — не тот результат, за который можно было бы уволить человека в такой важный момент.

«Авангард» проигрывает 0-2 в серии — обезглавить команду таким образом… Это может не настроить, не сплотить, не взбодрить команду, а только развалить её изнутри. Руководству, конечно, виднее. Они знают ситуацию лучше, чем мы со стороны. Будет любопытно взглянуть на «Авангард» в следующем матче. Решение неординарное, неоднозначное, и для меня оно было шокирующим. Не сомневаюсь, что «Авангард» даст бой и выиграет один из ближайших матчей, потому что у команды есть всё для этого», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.