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Первый тренер Константина Кольцова считает, что его гибель связана с семейными проблемами

Первый тренер экс-хоккеиста Константина Кольцова Владислав Остапенко заявил, что его гибель связана с семейными проблемами.

«Он повздорил, это семейная ситуация. Я сам не могу понять, очень сложно, тяжело сейчас», — цитирует Остапенко ТАСС.

Специалист также отметил, что на днях тело Кольцова должны привезти в Минск.

Напомним, накануне стало известно о смерти Константина Кольцова на 43-м году жизни. По сообщениям североамериканских СМИ, причиной смерти стал суицид.

В Континентальной хоккейной лиге Кольцов, выступавший на позиции крайнего нападающего, провёл 426 игр в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «Ак Барса» и минского «Динамо» и набрал 128 (49+79) очков. В составе уфимской команды он стал чемпионом России в 2008 и 2011 годах. Соответственно, в 2011-м он выиграл Кубок Гагарина.