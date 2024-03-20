«Рано уходить в отпуск». Владимир Крикунов высказался о разгроме «Авангарда» со счётом 0:7

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о разгроме «Авангарда» от «Локомотива» во втором матче серии Кубка Гагарина — 2024 со счётом 0:7.

«Разгром «Авангарда» 0:7? Я думаю, они после трёх голов перестали играть. Это же плей-офф. Тут по большому счёту разницы нет, что ты 0:1 проиграл или 0:10. Чисто морально, может, для болельщиков не очень. Но они что-то все остановились. Не стали играть дальше.

А так, в принципе, там команда хорошая. «Авангард» состав подобрал. Думаю, ещё не вечер. Должны ещё побиться. Рано им уходить в отпуск», — сказал Крикунов корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Третий матч в серии состоится на арене «Локомотива» сегодня, 20 марта. Начало игры — в 19:30 мск.