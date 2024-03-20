Куляш: не удивлюсь, если СКА перехватит инициативу в серии с «Автомобилистом»

Экс-защитник сборной России, тренер команды МХЛ «Капитан» Денис Куляш считает, что СКА способен вытащить серию Кубка Гагарина у «Автомобилиста» при счёте 0-2 в пользу клуба с Урала.

«Серия между СКА и «Автомобилистом», наверное, самая интригующая по своему развитию. Думаю, если бы перед стартом кто-то сказал, что питерцы проиграют оба домашних матча – на этого человека посмотрели бы как на сумасшедшего. Я как бывший защитник прежде всего обращаю внимание на игру команды в обороне и могу сказать, что команда из Екатеринбурга сыграла просто образцово-показательно. Игроки не делали ничего лишнего, играли чётко по тренерскому заданию, пытались использовать ошибки соперника. И во втором матче у них это получилось сполна.

Да, у СКА игра явно не пошла, хотя если бы не пропущенная шайба в большинстве, всё в матче могло бы сложиться совершенно по-другому. Отметил бы вратаря «Автомобилиста» Евгения Аликина, который выдал феноменальный матч, а ведь не стоит забывать о том, что это для него первый плей-офф в карьере. 2-0 в серии это, безусловно, хороший задел, но я скажу, что это ещё ничего не значит. СКА обладает хорошим подбором игроков, мощным тренерским штабом, который способен перевернуть серию. Игры в Екатеринбурге будут очень интересными, и не удивлюсь, если СКА перехватит инициативу в серии», — сказал Куляш «Чемпионату».