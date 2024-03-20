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«Амур» продлил контракты с двумя нападающими

«Амур» продлил контракты с двумя нападающими
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Нападающие Дмитрий Шевченко и Евгений Грачёв продлили контракты с хабаровским «Амуром», сообщает пресс‑служба дальневосточного клуба.

28-летний Шевченко в прошедшей регулярке стал третьим бомбардиром команды, набрав 33 (16+17) результативных балла в 66 встречах. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Шевченко провёл четыре встречи, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «+4».

34-летний Грачёв записал в свой актив 20 очков (10+10) в 57 играх регулярки. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард участия не принимал.

Напомним, «Амур» вышел в плей-офф с восьмого места в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко после 68 встреч. В серии с «Металлургом» дальневосточный клуб уступил со счётом 2-4.

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