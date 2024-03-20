Андрей Миронов установил новый рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны

Для капитана московского «Динамо» Андрея Миронова третий матч серии с «Трактором» стал 643-м в карьере в составе бело-голубых. Таким образом, защитник установил новый клубный рекорд по количеству игр в чемпионатах страны.

Миронов побил многолетний рекорд Сергея Вышедкевича, который так же является воспитанником московского «Динамо».

Всего в 643 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48». Андрей Миронов за всю карьеру в России выступает только за одну команду. Дебютировав в 2012 году, защитник стал обладателем Кубка Гагарина в первый же свой сезон-2012/2013. Примечательно, что оба больших события произошли на челябинском льду.