Андрей Миронов установил новый рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны
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Для капитана московского «Динамо» Андрея Миронова третий матч серии с «Трактором» стал 643-м в карьере в составе бело-голубых. Таким образом, защитник установил новый клубный рекорд по количеству игр в чемпионатах страны.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
20 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Гусев) – 15:19 (5x5) 1:1 Бурдасов (Дер-Аргучинцев) – 22:20 (5x5) 2:1 Дер-Аргучинцев (Яруллин, Бурдасов) – 25:48 (5x4)
Миронов побил многолетний рекорд Сергея Вышедкевича, который так же является воспитанником московского «Динамо».
Всего в 643 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48». Андрей Миронов за всю карьеру в России выступает только за одну команду. Дебютировав в 2012 году, защитник стал обладателем Кубка Гагарина в первый же свой сезон-2012/2013. Примечательно, что оба больших события произошли на челябинском льду.
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