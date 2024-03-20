Генеральные менеджеры НХЛ предложили внести изменения в правила

Генеральные менеджеры НХЛ предложили внести ряд изменений в правила.

Было предложено разрешить тренерам делать запросы, связанные с выбросом шайбы за пределы площадки или с игрой высоко поднятой клюшкой.

Ещё одно предложение касается сдвига ворот. Генменеджеры предложили в случае сдвига ворот защищающейся командой запретить ей смену составов на льду и дать право атакующей команде выбирать точку вбрасывания. Те же санкции к защищающейся команде предлагается ввести в случае остановки игры из-за падения маски вратаря по какой-либо причине.

Все эти правила могут вступить в силу уже со следующего сезона, если найдут необходимую поддержку у совета директоров НХЛ и комитета по проведению соревнований лиги.