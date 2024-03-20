«Трактор» выиграл третий матч серии у «Динамо» и поставил бело-голубых на грань вылета

В Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина – 2024 между челябинским «Трактором» и столичным «Динамо». Победу в упорном матче одержал «Трактор» со счётом 3:2. Теперь счёт в серии стал 3-0 в пользу челябинцев.

На 16-й минуте счёт открыл Джордан Уил с передачи Никиты Гусева. Во втором периоде хозяевам удалось перевернуть ход матча. Сначала счёт сравнял Антон Бурдасов, а через несколько минут в большинстве вывел «Трактор» вперёд Семён Дер-Аргучинцев. Бело-голубым удалось сравнять счёт ещё во втором периоде — отличился Артём Ильенко. В третьем периоде челябинцы вновь вышли вперёд благодаря голу Михаила Котляревского. Отчаянный штурм ворот «Динамо» в концовке результатов не принёс.

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Таким образом, «Динамо» остановилось в шаге от вылета из плей-офф. Четвёртый матч серии пройдёт в Челябинске 22 марта.