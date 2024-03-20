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«Трактор» – «Динамо» 3:2, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф КХЛ 20 марта

«Трактор» выиграл третий матч серии у «Динамо» и поставил бело-голубых на грань вылета
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В Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина – 2024 между челябинским «Трактором» и столичным «Динамо». Победу в упорном матче одержал «Трактор» со счётом 3:2. Теперь счёт в серии стал 3-0 в пользу челябинцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
20 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Гусев) – 15:19 (5x5)     1:1 Бурдасов (Дер-Аргучинцев) – 22:20 (5x5)     2:1 Дер-Аргучинцев (Яруллин, Бурдасов) – 25:48 (5x4)     2:2 Ильенко (Кудрявцев, Менелл) – 31:51 (4x4)     3:2 Котляревский – 45:23 (5x5)    

На 16-й минуте счёт открыл Джордан Уил с передачи Никиты Гусева. Во втором периоде хозяевам удалось перевернуть ход матча. Сначала счёт сравнял Антон Бурдасов, а через несколько минут в большинстве вывел «Трактор» вперёд Семён Дер-Аргучинцев. Бело-голубым удалось сравнять счёт ещё во втором периоде — отличился Артём Ильенко. В третьем периоде челябинцы вновь вышли вперёд благодаря голу Михаила Котляревского. Отчаянный штурм ворот «Динамо» в концовке результатов не принёс.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Динамо» остановилось в шаге от вылета из плей-офф. Четвёртый матч серии пройдёт в Челябинске 22 марта.

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