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Главный тренер московского «Динамо» отреагировал на большой рекорд Андрея Миронова

Главный тренер московского «Динамо» отреагировал на большой рекорд Андрея Миронова
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о своём отношении к достижению защитника Андрея Миронова, который стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей в чемпионатах страны.

«Как отношусь к рекорду Миронова? Хорошо. Рекорды – это всегда здорово. Тем более сейчас больше игр стало и больше рекордов. Статистика другая ведётся, поэтому всё хорошо», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Для капитана московского «Динамо» Андрея Миронова третий матч серии с «Трактором» стал 643-м в карьере в составе бело-голубых. Миронов побил многолетний рекорд Сергея Вышедкевича, который также является воспитанником московского «Динамо».

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