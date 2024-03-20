Миронов: все видят статистику, проигрываем в блоках, во всём остальном «Динамо» доминирует

Капитан московского «Динамо» защитник Андрей Миронов заявил, что несмотря на текущий счёт 0-3 в серии с «Трактором», бело-голубые доминируют практически по всем показателям.

«Они на кураже? Может быть и так, журналистам виднее. Мы должны кое-что поменять в нашей игре и всё будет нормально. Нам просто не везет. Мы создаём больше моментов, все сами видят статистику — владение шайбой, броски по воротам. Единственное, мы проигрываем только в блокированных бросках — во всём остальном мы доминируем. Думаю, что переломим эту ситуацию с невезением и всё будет нормально.

Игра Фукале? Видимо, ему везет больше, если мы мало забиваем. Хороший вратарь, но у нас тоже отличные», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.