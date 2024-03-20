Миронов: чтобы вспомнить победные эмоции, нужно выиграть матч. Послезавтра получится

Капитан московского «Динамо» защитник Андрей Миронов вспомнил серию финала Кубка Гагарина 2013 года, которая завершилась победой бело-голубых над «Трактором». В сегодняшней серии с челябинцами «Динамо» уступает со счётом 0-3.

«Вспоминаю ли победные эмоции, которые получил 11 лет назад в Челябинске, когда брали Кубок Гагарина? Чтобы вспомнить победные эмоции, для начала нужно выиграть матч — послезавтра у меня получится это сделать. Всё, что нас не убивает, делает сильнее.

Отступать некуда — либо уходишь в отпуск, либо переносишь серию в Москву. Будем работать, договариваться. Главное, чтобы сзади нолик, а впереди нам повезёт, и мы забьём», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.