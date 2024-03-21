Овечкин вышел на чистое 37-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин. Для форварда «Вашингтона» этот матч стал 1412-м в карьере в НХЛ. По этому показателю он обошёл Харри Хауэлла и вышел на чистое 37-е место.

Следующей целью Овечкина является Эл Макиннис (1416).

Рекордсменом по матчам в НХЛ является легенда «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло, на счету которого 1779 матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 21 гол и 31 результативную передачу.