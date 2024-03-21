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Остон Мэттьюс забил «Вашингтону» на 16-й секунде матча

Остон Мэттьюс забил «Вашингтону» на 16-й секунде матча
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
0 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Доми) – 00:16    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. В составе «Торонто» шайбу на 16-й секунде забросил Остон Мэттьюс.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Мэттьюс провёл 67 матчей, в которых забил 56 голов и сделал 29 результативных передач.

На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 75 очков. «Торонто», в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 85 очков.

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