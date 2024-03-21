Александр Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров всех времён НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 6:3 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, россиянин набрал 1538-е и 1539-е очки за карьеру в НХЛ и сравнялся в списке бомбардиров всех времён с занимающим 13-е место Джо Торнтоном (1539 очков в 1714 матчах). Следующей целью Овечкина является Сидни Кросби (1571).

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 65 матчах, в которых записал в свой актив 23 гола и 31 результативную передачу.