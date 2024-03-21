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Александр Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров всех времён НХЛ

Александр Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров всех времён НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Доми) – 00:16     0:2 Нюландер (Таварес, Нис) – 20:56     1:2 Овечкин (Карлсон, Уилсон) – 29:57 (pp)     1:3 Мэттьюс (Доми, Лильегрен) – 32:59     2:3 Макмайкл (Сандин, Мирошниченко) – 33:34     2:4 Маккейб (Доми, Мэттьюс) – 39:35     3:4 Овечкин (Строум) – 46:42     3:5 Макманн (Нюландер, Таварес) – 47:58     3:6 Бертуцци (Мэттьюс, Доми) – 48:36     3:7 Таварес (Нюландер, Мэттьюс) – 56:02 (pp)    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 6:3 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, россиянин набрал 1538-е и 1539-е очки за карьеру в НХЛ и сравнялся в списке бомбардиров всех времён с занимающим 13-е место Джо Торнтоном (1539 очков в 1714 матчах). Следующей целью Овечкина является Сидни Кросби (1571).

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 65 матчах, в которых записал в свой актив 23 гола и 31 результативную передачу.

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