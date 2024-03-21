«Я слежу за тобой». Реакция Александра Овечкин на гол в ворота «Торонто»

Сегодня, 21 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершился со счётом 3:7 (0:1, 2:3, 1:3).
Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился в матче дублем. После первой заброшенной шайбы 38-летний нападающий отпраздновал взятие ворот «Торонто» характерным жестом, который означает «Я слежу за тобой» или «Смотри у меня».
В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 65 матчей, забросил 23 шайбы и отдал 31 голевую передачу. На счету российского хоккеиста 845 голов в НХЛ. До исторического рекорда Уэйна Гретцки (894) осталось 49 шайб.
После 68 матчей «Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции с 87 очками. «Вашингтон» расположился на девятой строчке, набрав 75 очков в 68 играх.
Следующий матч «Вашингтон» сыграет с «Каролина Харрикейнз».
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