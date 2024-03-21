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Мэттьюс: Овечкин — величайший снайпер всех времён, всегда здорово играть против него

Мэттьюс: Овечкин — величайший снайпер всех времён, всегда здорово играть против него
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс прокомментировал гонку Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Российский форвард «Вашингтона» отметился дублем в матче с «Мэйпл Лифс» (3:7) и сократил отставание от великого канадца до 49 шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«У нас всех не хватает слов, чтобы описать это. Он величайший снайпер всех времён, поэтому всегда интересно играть против него и смотреть, как он забивает голы, а также наблюдать за волнением и страстью, которые он испытывает, когда забивает голы. Очевидно, нам бы хотелось, чтобы он не забивал нам, но, когда ты настолько хорош, у тебя обязательно будут возможности, и большую часть времени он ими пользуется», — цитирует Мэттьюса Sportsnet.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 845 шайб в 1412 матчах. Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) до 49 шайб в списке лучших снайперов в истории лиги.

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