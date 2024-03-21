Экс-игрок СКА: команде больше некуда отступать. Потенциал не использован даже наполовину

Бывший защитник СКА, а ныне эксперт Валерий Покровский оценил текущий счёт в серии СКА — «Автомобилист». После первых двух матчей серии в Санкт-Петербурге «Автомобилист» ведёт со счётом 2-0.

«Автомобилист» теперь стал фаворитом серии? Два выигранных матча — это здорово, хороший задел. Это придаёт уверенности команде. СКА больше некуда отступать. У СКА есть потенциал, который не использован даже наполовину. Жаль, что много травмированных хоккеистов, — очень не хватает капитана Александра Никишина. Надеюсь, что нынешние капитан и ассистенты возьмут инициативу в свои руки и поведут СКА к победе. Есть хорошие шансы. Серия точно продолжится в Петербурге», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Третий матч серии пройдёт сегодня, 21 марта, в Екатеринбурге и начнётся в 17:00 мск.