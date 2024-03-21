Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 21 марта

Сегодня, 21 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут третьи встречи в сериях 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

Игровой день откроет матч в Екатеринбурге. «Автомобилист» при счёте 2-0 в серии примет на своём льду СКА. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Первые два матча уральский клуб выиграл со счётом 3:2 и 3:1.

Во втором матче дня московский «Спартак» дома попытается размочить счёт в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 с «Металлургом». Напомним, в первых двух встречах красно-белые не забросили ни одной шайбы, уступив 0:4 и 0:1. Сегодняшняя встреча начнётся в 19:30 мск.

Напомним, следующие матчи текущего плей-офф КХЛ в данных сериях будут сыграны 23 и, при необходимости, 25, 27 и 29 марта.