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Коньков: если смотреть только на счёт серии, то шансов у московского «Динамо» нет

Коньков: если смотреть только на счёт серии, то шансов у московского «Динамо» нет
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил ситуацию московского «Динамо», которое оказалось на грани вылета из плей-офф, уступая челябинскому «Трактору» со счётом 0-3.

«Судя по всем матчам, игра идёт упорная и фарт на стороне „Трактора“. Если смотреть только на счёт, то шансов у „Динамо“ нет. Но если смотреть на содержание игры, то они есть. Команде Алексея Кудашова нужно настраиваться на каждую следующую игру, не думать об исходе серии и делать всё возможное в каждой смене, чтобы вытянуть серию. Всё в руках ребят», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Вчера, 20 марта, в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина – 2024 между челябинским «Трактором» и столичным «Динамо». Победу в упорном матче одержал «Трактор» со счётом 3:2. Теперь счёт в серии стал 3-0 в пользу челябинцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
22 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
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