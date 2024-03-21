«Это таланты двух поколений». Форвард «Торонто» — об Овечкине и Мэттьюсе

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Макс Доми высказался об игре на одной площадке с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и своим одноклубником Остоном Мэттьюсом.

«Всякий раз, когда я играл против Ови за свою карьеру, он был особенным. Ты смотришь и думаешь: «Ух ты, это будет величайший снайпер всех времён». А потом ты смотришь и говоришь: «О, ну Остон тоже недалеко от этого». Безумно думать, что Алекс потенциально может побить рекорд Уэйна Гретцки. Надеюсь, и Остон будет рядом.

Для таких парней, как мы, очень важно иметь возможность играть на одной площадке с этими ребятами, получать удовольствие и наслаждаться моментом, потому что это таланты двух поколений. Здорово видеть, как они сражаются друг с другом», — приводит слова Доми сайт НХЛ.