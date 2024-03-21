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Проиграет ли СКА третий матч подряд «Автомобилисту»?

Проиграет ли СКА третий матч подряд «Автомобилисту»?
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Сегодня, 21 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут третьи встречи в сериях 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

Игровой день откроет матч в Екатеринбурге. «Автомобилист» при счёте 2-0 в серии примет на своём льду СКА. Стартовое вбрасывание на стадионе «Уралец» состоится в 17:00 мск. Первые два матча в Санкт-Петербурге уральский клуб выиграл со счётом 3:2 и 3:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
21 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Проиграет ли СКА третий матч подряд «Автомобилисту»?»

Напомним, следующие матчи текущего плей-офф КХЛ в данной серии будут сыграны 23 и, при необходимости, 25, 27 и 29 марта.

В первом раунде СКА и «Автомобилист» с одинаковым счётом 4-1 в серии обыграли «Торпедо» и «Ак Барс» соответственно.

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