Проиграет ли СКА третий матч подряд «Автомобилисту»?

Сегодня, 21 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут третьи встречи в сериях 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

Игровой день откроет матч в Екатеринбурге. «Автомобилист» при счёте 2-0 в серии примет на своём льду СКА. Стартовое вбрасывание на стадионе «Уралец» состоится в 17:00 мск. Первые два матча в Санкт-Петербурге уральский клуб выиграл со счётом 3:2 и 3:1.

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Напомним, следующие матчи текущего плей-офф КХЛ в данной серии будут сыграны 23 и, при необходимости, 25, 27 и 29 марта.

В первом раунде СКА и «Автомобилист» с одинаковым счётом 4-1 в серии обыграли «Торпедо» и «Ак Барс» соответственно.