Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Никто не сомневается, он побьёт великий рекорд». Назаров — о погоне Овечкина за Гретцки

«Никто не сомневается, он побьёт великий рекорд». Назаров — о погоне Овечкина за Гретцки
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Александр забивает в трёх матчах подряд, а в двух последних встречах он оформил дубли. Овечкин разменял «полтинник», до вечного рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 49 шайб. Никто не сомневается, что Александр побьёт великий рекорд. Мы понимаем, что увидим в жизни столь значимое для спорта достижение.

Хочется пожелать Великой Восьмёрке удачи, здоровья и, самое главное, продолжать верить в свои силы. У нашего соотечественника открылось второе дыхание после поездки в Дубай, где он смог перезагрузиться. По-прежнему считаю актуальным назвать в честь Александра ледовую арену в Москве», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд, догнав ещё одну легенду НХЛ
Видео
До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд, догнав ещё одну легенду НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android