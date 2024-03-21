«Никто не сомневается, он побьёт великий рекорд». Назаров — о погоне Овечкина за Гретцки

Известный тренер Андрей Назаров высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Александр забивает в трёх матчах подряд, а в двух последних встречах он оформил дубли. Овечкин разменял «полтинник», до вечного рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 49 шайб. Никто не сомневается, что Александр побьёт великий рекорд. Мы понимаем, что увидим в жизни столь значимое для спорта достижение.

Хочется пожелать Великой Восьмёрке удачи, здоровья и, самое главное, продолжать верить в свои силы. У нашего соотечественника открылось второе дыхание после поездки в Дубай, где он смог перезагрузиться. По-прежнему считаю актуальным назвать в честь Александра ледовую арену в Москве», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.