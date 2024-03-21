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«Сломаем психологию «Трактора». Защитник «Динамо» — о том, как переломить ход серии

«Сломаем психологию «Трактора». Защитник «Динамо» — о том, как переломить ход серии
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Защитник московского «Динамо» Антон Малышев оценил поражение в третьем матче серии второго раунда плей-офф с «Трактором» (2:3). Челябинская команда повела со счётом 3-0 в серии и поставила бело-голубых на грань вылета из плей-офф.

«Не получилось забить больше, чем «Трактор». Всё дело в нас. Много бросаем, надо только реализовывать свои моменты. К сожалению, это нам даётся очень тяжело. И в обороне нужно играть строже, чтобы побеждать.

Как бороться с уверенностью «Трактора»? Забивать голы. Чем больше мы будем забивать, тем меньше у «Трактора» будет уверенности. Таким образом мы сломаем психологию соперника. Будем отталкиваться от следующего матча. Надо сначала его выиграть, чтобы двигаться дальше. Сейчас пока не ставим никаких целей. Всё в наших руках, самое важное – следующая игра», — цитирует Малышева «РБ Спорт».

Четвёртый матч серии пройдёт в Челябинске 22 марта. Встреча начнётся в 17:00 мск. Напомним, лишь один раз в истории КХЛ команде удавалось выиграть серию со счёта 0-3. Это произошло в сезоне-2014/2015, когда СКА обыграл ЦСКА, проигрывая 0-3 в серии.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
22 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
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