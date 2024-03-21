Поставит ли «Магнитка» «Спартак» на грань вылета в третьем матче серии?

Во втором матче дня московский «Спартак» дома попытается размочить счёт в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 с «Металлургом». Напомним, в первых двух встречах красно-белые не забросили ни одной шайбы, уступив 0:4 и 0:1. Сегодняшняя встреча начнётся в 19:30 мск.

«Спартак» является самой результативной командой прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. За 68 игр регулярки красно-белые забросили 233 шайбы. В серии первого раунда плей-офф с череповецкой «Северсталью» за пять матчей «Спартак» забил 21 гол.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Поставит ли «Магнитка» «Спартак» на грань вылета в третьем матче серии?»

Напомним, в первом раунде плей-офф «Металлург» в шести матчах обыграл «Амур», а «Спартак» в пяти матчах прошёл «Северсталь».