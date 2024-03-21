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Лавиолетт: не думаю, что Ремпе следует драться каждый раз, когда он кого-то жёстко хитует

Лавиолетт: не думаю, что Ремпе следует драться каждый раз, когда он кого-то жёстко хитует
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт доволен тем, что тафгай Мэтт Ремпе не стал драться с Кёртисом Макдермидом в матче с «Нью-Джерси». Ремпе отказался сбрасывать перчатки после того, как травмировал ударом локтя в голову защитника «Дэвилз» Йонаса Зигенталера.

«Я не думаю, что ему следует сбрасывать перчатки каждый раз, когда он проводит против кого-то жёсткий силовой приём. Конечно, он сам не против этого, он хочет, ему нравится драться. Но мы пытаемся сказать ему: «Иди, играй в свою игру. Оставайся на льду и играй в свою игру. Будь для нас эффективным игроком», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Заключительный четвёртый матч сезона между командами состоится в ночь на 4 апреля в Нью-Йорке. Тафгай «Дэвилз» Кёртис Макдермид заявил, что потерял уважение к Ремпе после того, как молодой форвард отказался драться и отвечать за свои грязные хиты.

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