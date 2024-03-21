«Многие ветераны «Спартака» возмущены». Экс-защитник ЦСКА об игре красно-белых в плей-офф

Бывший игрок ЦСКА, трёхкратный чемпион СССР Сергей Глазов оценил игру «Спартака» в серии Кубка Гагарина — 2024 с магнитогорским «Металлургом» (0-2).

«Спартак» неприятно удивляет на этой стадии плей-офф. Что за команда, которая не забила в двух матчах ни одного гола? На что она рассчитывает? Многие ветераны «Спартака» возмущены. Я с ними разговариваю. Знаю, что Борис Михайлов попросил билет в ложу «Спартака» на третий матч. Хочет прийти и посмотреть на это», — приводит слова Глазова «РБ Спорт».

Напомним, в первых двух встречах красно-белые не забросили ни одной шайбы, уступив 0:4 и 0:1. «Спартак» является самой результативной командой прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. За 68 игр регулярки красно-белые забросили 233 шайбы.