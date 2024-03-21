Форвард «Ак Барса» Лукоянов: после вылета из Кубка Гагарина ещё не отошёл, грусть на душе

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал о своём состоянии после вылета из Кубка Гагарина — 2024 в первом раунде от «Автомобилиста» (1-4).

«Насколько быстро отошёл от поражения от «Автомобилиста»? На самом деле, не вернулся ещё. Грусть на душе. В хоккей играем целыми годами, а сейчас, можно сказать, у нас его забрали. Да, мы тренируемся, но ради чего? Здорово, что у нас есть поездки. Хотя такие моменты уже были, главное – пережить их, забыть и с новыми силами вступить в сезон», – сказал Лукоянов в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, впервые в истории КХЛ оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф-2024 с одинаковым счётом 1-4.