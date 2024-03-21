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Нападающий «Ак Барса»: сейчас я не сильно слежу за хоккеем, немножко тошно, неприятно

Нападающий «Ак Барса»: сейчас я не сильно слежу за хоккеем, немножко тошно, неприятно
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22-летний нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о вылете казанского клуба из Кубка Гагарина — 2024 в первом раунде от «Автомобилиста» (1-4) и заявил, что сейчас не сильно следит за хоккеем.

«Насколько необычно заканчивать так рано сезон? Скорее не необычно, а неприятно. Оказались чуть послабее, проиграли. Но я думаю, в новом сезоне станем сильнее, лучше. И вернёмся в следующем году более мотивированными и заряженными.

В принципе, у нас лига подравнялась. «Автомобилист» неплохо начал сезон и в целом неплохо шёл. Они молодцы, хорошо играют. Правда, сейчас я не сильно слежу за хоккеем. Немножко тошно, неприятно», — сказал Сафонов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, впервые в истории КХЛ оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф-2024 с одинаковым счётом 1-4.

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